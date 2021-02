Britse regering investeert 4 miljard euro om Grenfell-drama te vermijden

De Grenfell Tower in de Londense wijk Kensington ging tijdens de nacht van 13 op 14 juni 2017 bijna helemaal in vlammen op. De oorzaak was een kortsluiting in een koelkast. Het vuur kon zich door de gevelbekleding in een snel tempo over de hele toren verspreiden. Er stierven 71 mensen in gruwelijke omstandigheden.

De Britse minister van Huisvesting Robert Jenrick zei dat het geld gebruikt gaat worden om de gevelbekleding van alle gebouwen te vervangen, zonder grote bijkomende kosten voor de bewoners. "Zonder ingrijpen van de overheid zouden veel eigenaren deze potentieel zeer hoge kosten kunnen doorrekenen aan hun huurders. Dat zou totaal oneerlijk zijn. Deze buitengewone maatregel is de grootste investering die de regering ooit in de veiligheid van gebouwen heeft gedaan", zei de minister in het parlement.



Na de dodelijke brand was er ook veel kritiek op de nationale overheid, het Londonsde stadsbestuur en de brandweer. Ook huidig premier Boris Johnson, die burgemeester was van London van 2008 tot in 2016, moest het ontgelden omdat er tijdens zijn burgemeesterschap flink gesnoeid was in de budgetten van de brandweer.