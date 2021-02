CD&V-vrouwen in Lier introduceren "gele doos" met medische info : "Bespaart kostbare minuten tijdens hulpverlening"

Met de gele doos kunnen hulpverleners in een noodsituatie dus kostbare minuten winnen. “Zeker bij alleenstaanden is het voor hulpverleners soms een zoektocht naar de juiste informatie over de te behandelen persoon. Maar ook bij koppels is het nuttig. Soms is de partner immers in paniek en zijn hulpverleners meer met de snelle, juiste informatie uit de gele doos”, vertelt Daelemans.