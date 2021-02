Center Parcs De Haan krijgt grondige poetsbeurt: "Er zijn 80 medewerkers aan de slag om huisjes te poetsen"

Het park is tevreden met de bezetting in de krokusvakantie. Yves Vermeire: "Sinds bekend raakte dat we mochten openen, zijn de boekingen binnengestroomd. We hebben een bezetting van meer dan 50 procent. Wat op 1 week tijd toch een succes is."

Alle binnenactiviteiten zijn geschrapt, maar volgens Vermeire zijn er toch heel wat buitenactiviteiten die de mensen zullen bekoren. Het park voorziet ook afhaalgerechten en via een app kan er in de huisjes eten worden geleverd.