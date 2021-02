Check: Zijn de Belgische coronavaccins halal en koosjer?

De Gentse imam Khalid Benhaddou sluit zich daarbij aan. “Een vaccin dat helpt om een virus (dat de publieke gezondheid ernstig bedreigt) in te dammen, is welgekomen, of het nu in de ramadanperiode of daarbuiten gebeurt”, stelt hij in een advies aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Hij voegt daaraan toe: “Een vaccin ter bestrijding van corona verbreekt het vasten niet omdat het geen voedende werking heeft.”