China verbiedt uitzendingen van Britse internationale zender BBC World News

De regulator beslist nu om de vergunning van BBC World News voor het komende jaar niet goed te keuren. De BBC zegt "teleurgesteld" te zijn over de Chinese beslissing, al werden de BBC-programma's sowieso al regelmatig onderbroken als er gevoelige Chinese thema's aan bod kwamen. "De BBC is wereldwijd de meest betrouwbare internationale nieuwszender. Ze bericht over thema's uit de hele wereld op een eerlijke, onpartijdige manier, en zonder vrees of gunsten", reageert de omroep.