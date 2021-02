Coronacrisis doet klachten over frauduleuze webshops stijgen: "Mijn eerste online aankoop ooit en meteen opgelicht"

In 2020 moesten de winkels zowel in het voor- als najaar enkele maanden de deuren sluiten. We moesten onze aankopen dus noodgedwongen online doen. Iets dat ook fraudeurs snel door hadden. Zeker mensen die het niet gewend waren online te kopen, waren voor hen een makkelijke prooi. Rita De Ganck uit Izegem vertelt "De inspecteur" over haar eerste online aankoop.

Besteld, betaald, maar niks ontvangen

"Het was een druilerige zondagnamiddag, eind november", begint luisteraar Rita haar verhaal. "Ik was aan het surfen op mijn tablet en kwam op de website Luuqx.com terecht. Ik zag daar een hairstyler te koop staan. Een type waar ik altijd heel tevreden over was maar dat ik nergens kon vinden in winkels in de buurt. Ik bestel, doe de betaling en krijg een automatische mail terug waarin ze me bedanken voor de bestelling".

Tot hiertoe is er geen vuiltje aan de lucht. Maar die hairstyler langer op zich laat wachten dan verwacht. Rita: "Ik kreeg de melding dat de levering van het pakje tot 5 dagen op zich kon laten wachten. Maar op 11 december had ik nog altijd niks ontvangen. Ik heb hen dan een mail gestuurd en kreeg het antwoord dat er wat vertraging was door de grote drukte. Ondertussen krijg ik al twee maanden hetzelfde antwoord. Ik heb de hoop opgegeven het pakje ooit nog te ontvangen."

Handig inspelen op onze behoeftes

Voor Leen Desmedt van het ECC klinkt het verhaal van Rita heel herkenbaar. "Malafide verkopers profiteren duidelijk van het feit dat we met z'n allen meer online shoppen. Er duiken allerlei vreemde websites op met url's die doen uitschijnen dat ze Belgisch, Nederlands of Frans zijn, maar die helemaal geen zetel in die landen hebben."

Volgens Desmedt zijn die malafide verkopers niet dom en spelen ze handig in op onze noden en behoeftes: "Het begon met mondmaskers en handgels in het voorjaar. Dan ging het naar paasartikelen en tijdens de zomer doken de zwambadjes en fitnesstoestellen op. Ze beseffen dus goed naar wat we op zoek zijn als consument."

Bij het ECC merken ze ook op dat die frauduleuze websites een korte periode online staan, maar ook weer snel verdwijnen. De consument betaalt, krijgt z'n product niet en de verkoper is nergens meer terug te vinden.

Ook de Economische Inspectie merkt dat het aantal frauduleuze websites toeneemt tijdens de coronacrisis. Zij kregen in 2020 tijdens de lockdownmaanden (april, mei, juni, november en december) dubbel zoveel klachten hierover als tijdens de andere maanden van 2020. Waar het gemiddeld aantal klachten maandelijks ligt rond de 600 à 700, steeg het in die maanden tot 1.500 klachten per maand.

Beter voorkomen dan genezen

De hoop om alle malafide websites te laten verdwijnen, koesteren we best niet. Maar we kunnen ons wel wapenen tegen fraudeurs en zorgen dat we niet in hun val trappen.

Leen Desmedt van het ECC: "Voor je op de koopknop drukt, check je dus beter of de website waar je koopt wel betrouwbaar is. Controleer dus de identiteit van de verkoper, de verkoopsvoorwaarden, het imago, de prijzen, de betaalwijze en bekijk de reviews".

Een handig hulpmiddel om dat allemaal na te gaan is de Webshop Check van het ECC. De Webshop Check geeft op een toegankelijke manier tips zodat je als consument weet waarop je moeten letten bij een online aankoop. Dankzij de tips kan je de website zelf analyseren en beoordelen of die betrouwbaar is. Door hier te klikken kom je meteen bij de Webshop Check.

(Onze luisteraar koos er voor om anoniem te getuigen, Rita is dus niet haar echte naam)