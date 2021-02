Deinze besteedt vervoer naar vaccinatiecentra uit aan minder mobielen centrale

De minder mobielencentrale van Deinze heeft al 650 klanten. Vrijwilligers brengen er inwoners die niet goed ter been zijn naar de plaatsen waar ze moeten zijn. Dat team van 25 vrijwilligers is nu met 50 chauffeurs uitgebreid voor vervoer van en naar het vaccinatiecentrum in De Brielpoort, want de stad vermoedt dat er nog klanten zullen bijkomen.

De vrijwilligers zijn 55-plussers. Deinze wil hen graag laten inenten voor ze mensen beginnen te vervoeren. De vrijwilligers moeten met hun eigen auto rijden, maar er is wel een rolstoelwagen beschikbaar. Mocht die ene wagen waar een rolstoel in kan niet volstaan, dan kan de stad een beroep doen op een firma die dergelijke auto’s verhuurt.