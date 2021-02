Ontmijningsdienst doorzoekt twee gestolen auto's van Franse gangsters in Diegem

Ook burgemeester Marc Grootjans (CD&V) van Machelen ging ter plaatse. "Er is meteen een hele reeks veiligheidsmaatregelen genomen", vertelt hij. "Zo is een veiligheidsperimeter ingesteld en is de A 201 in één rijrichting een tijdje afgesloten. Drie bedrijven in de buurt zijn ontruimd. Intussen kwam ook de ontmijningsdienst ter plaatse om de twee auto's te doorzoeken. Maar ze hebben niets gevonden. Na een halfuurtje werd de buurt opnieuw vrijgegeven. De twee auto's zijn weggetakeld voor verder onderzoek", aldus de burgemeester.