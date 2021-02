Disney stopt samenwerking met Mandalorian-ster Gina Carano na omstreden Instagrambericht

"The Mandalorian" is een grote hit voor filmstudio Lucasfilm en eigenaar Disney. De televisieserie is een spin-off van de "Star Wars"-filmreeksen. Cara Dune, gespeeld door Carano, is te zien in beide seizoenen van de serie. Er waren tot voor kort zelfs plannen om een aparte reeks rond haar personage te bouwen, maar die zouden in het water zijn gevallen na eerdere berichten van Carano op sociale media.