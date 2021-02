Wereldleiders Joe Biden en Xi Jinping bellen een eerste keer: VS houdt strenge toon aan tegen China

De nieuwe Amerikaanse president Biden belde zijn ambtsgenoot Xi aan de vooravond van het Chinese Nieuwjaar. Dat wordt gezien als een gebaar van goede wil. Maar Biden spaarde zijn kritiek niet. In een mededeling achteraf, liet het Witte Huis weten dat Biden zijn bezorgdheid had geuit over "de oneerlijke en dwingende economische praktijken van Peking, over de repressie in Hongkong, over mensenrechtenschendingen in Xingjiang en over een steeds assertievere strategie in de regio, waaronder Taiwan".