Gemeenschapsonderwijs tevreden met nieuwe eindtermen, katholiek onderwijs overweegt juridische stappen

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!), een van de onderwijsverstrekkers in Vlaanderen, reageert tevreden op de goedkeuring. "Er is veel tijd overgegaan om ze goedgekeurd te krijgen, maar we zijn blij dat er nu helderheid en duidelijkheid is en we volop de voorbereiding verder kunnen opstarten voor het volgend schooljaar", zegt Raymonda Verdyck, gedelegeerd bestuurder van het GO!.



De nieuwe eindtermen moeten inderdaad volgend schooljaar al ingaan, in september 2021 dus. Tenminste, in het derde middelbaar. Het vierde, vijfde en zesde middelbaar volgen later. In het eerste en tweede middelbaar zijn ze al van kracht.

Een zeer krappe timing, weet ook Verdyck. "Het wordt inderdaad voor onze scholen en onze pedagogische begeleidingsdienst geen gemakkelijke oefening om alles op een kwaliteitsvolle manier te gaan implementeren, zeker nog met de coronapandemie die die uitdaging nog groter maakt."

"Maar we staan in elk geval klaar met onze leerplannen en een intensief begeleidings- en ondersteuningstraject om er toch voor te zorgen dat we begin september een goede start kunnen nemen." Verdyck pleit wel voor een overgangsperiode waarin de inspectie minder streng controleert. "Want de implementatie van eindtermen vraagt tijd."