Open VLD-voorzitter Lachaert wil parlementslid El Kaouakibi op non-actief zetten, zelf dient ze een strafklacht in  

In een mail aan de media gaat El Kaouakibi zelf in op de zaak rond haar dans-VZW. "Ik heb ontdekt dat documenten die betrekking hebben op besprekingen van de raad van bestuur (van de VZW Let's Go Urban, red.) op onrechtmatige wijze werden aangepast en/of verwijderd", schrijft de politica. "Ik heb redenen om te geloven dat een ontslagnemend lid van de raad van bestuur hierbij betrokken is."



"In tweede instantie", zo gaat ze verder, "werd ik het slachtoffer van externe hacking, waarbij een medewerkster van LGU onrechtmatig geprobeerd heeft om zichzelf toegang te verschaffen tot een heel aantal belangrijke documenten. Ik heb alle vertrouwen in het gerechtelijk onderzoek dat hiertoe opgestart zal worden om de waarheid aan het licht te brengen en duidelijk te maken wie hiervoor verantwoordelijk is."