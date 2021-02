Federale politie Oost-Vlaanderen waarschuwt: "Let op met phishing, klik nooit op een link van een onbekende"

Patrick Willocx van de federale politie in Oost-Vlaanderen wil dat mensen beseffen dat dit soort criminaliteit bestaat, en wil de nadruk leggen op preventie: "Dit kon zeker vermeden worden. Een link die je krijgt van een onbekende, of van jouw bank of van de post is niét ok. Een link is link. Door erop te klikken komen criminelen in jouw banksysteem. Maar het gaat dan om een valse website. Zo komen ze aan jouw codenummers en slagen erin om jouw rekening te plunderen. Doe dat dus nooit."