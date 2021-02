Fietssnelweg langs Albertkanaal na drie dagen dan toch gestrooid

De fietssnelweg langs het Albertkanaal lag er de afgelopen drie dagen gevaarlijk glad bij. "Hier en daar waren er ijzelplekken, op andere plekken lag er nog sneeuw", zegt Tony Vandevelde van de Fietsersbond van Beringen. Tony rijdt elke dag via de fietssnelweg naar zijn werk bij Nike. "En ik ben niet de enige", zegt hij. "In de zomer zijn we met 750 bij Nike die daar fietsen, in de winter zijn we nog altijd met zo'n 200. Ook wij hebben recht op een veilige weg om naar ons werk te gaan".