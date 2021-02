Figuranten testen vaccinatiecentrum As-Genk-Zutendaal uit: "De bedoeling dat we alle fouten uit het systeem halen." 

Volgens de laatste informatie zullen de eerste 300 vaccins geleverd worden tussen 18 en 22 februari. “Dat betekent dat we vermoedelijk binnen een dikke week aan het vaccinatieproces kunnen beginnen”, zegt burgemeester van As Tom Seurs. “Vermoedelijk, want we zijn nu eenmaal afhankelijk van de levering van vaccins. In principe zijn we uitgerust om 1.200 tot zelfs 1.500 vaccinaties per dag aan te kunnen in een piekperiode, wanneer we vier of zelfs vijf vaccinatielijnen gelijktijdig openzetten. Daarvoor rekenen we naast onze vaste medewerkers en medisch personeel ook op heel wat vrijwilligers.”