Google verwijdert alle advertenties voor slotenmakers: "We werken aan oplossing om enkel malafide bedrijven te weren"

Malafide slotenmakers die via zoekmachine Google adverteren en woekerprijzen vragen aan mensen in nood, het is een probleem dat al jaren aansleept. Er wordt gewerkt aan een definitieve oplossing, maar in tussentijd heeft Google alle advertenties voor slotenmakers verwijderd. "We willen samen een manier zoeken om betrouwbare slotenmakers wel te laten adverteren", zegt Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) bij "De inspecteur" op Radio 2.