Gratis wifi in Haaltert, “dat is handig op evenementen”

Vanaf vandaag is er ook in Haaltert gratis wifi beschikbaar op de vier dorpspleinen. “We hebben erover nagedacht of het zin zou hebben, “ zegt burgemeester Veerle Baeyens. “Maar het is handig op evenementen als er bijvoorbeeld markten zijn of kermissen op de pleinen. En de wifi kan ook gebruikt worden om qr-codes te scannen om informatieop te halen.” De burgemeester wijst er ook op dat de gemeente zeer veel wandelpaden heeft en als mensen dan op een bankje gaan uitrusten waar wifi beschikbaar is, dan kunnen ze even internetten.