Schaatsen in Limburg niet mogelijk want ijs is te dun

Vanmiddag heeft ook in Genk de brandweer de ijsdikte gemeten op de Molenvijvers. "Het is nu 4 cm en het zal zeker niet genoeg aandikken om in het weekend de vereiste 12 cm te halen. In het weekend gaat het bovendien dooien, dus dat gaat niet meer lukken. Het is ook gevaarlijk, want de vijver is op sommige plaatsen 2 meter diep. Als je door het ijs valt en je glijdt er onderin, dan geraak je daar niet meer uit," aldus Robby Bollen van de brandweer.