BEKIJK - Hoe goed werkt het vaccin van AstraZeneca eigenlijk? En wie krijgt het toegediend? Een antwoord op jouw vragen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dus dat het coronavaccin van AstraZeneca ook geschikt is voor 65-plussers. Maar de Hoge Gezondheidsraad van ons land, had eerder geadviseerd om het vaccin in ons land niet toe te dienen boven de 55. Bekijk hier wat vaccinoloog Pierre Van Damme daarover zegt.