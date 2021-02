Personeel wzc De Motten in Tongeren krijgt 2de coronaprik in vaccinatiecentrum

Een klein deel van de vaccins voor het zorgpersoneel in de frontlinie en de vrijwilligers die in de vaccinatiecentra gaan werken, wordt geleverd op 18 februari. En die worden toegediend in de vaccinatiecentra van Tongeren en Bilzen op dinsdag 23 en donderdag 25 februari.

Beringen is eerst aan de beurt: In het vaccinatiecentrum op be-MINE zullen komende maandag zo'n 100 huisartsen en verpleegkundigen gevaccineerd worden. Daar wordt morgenvroeg nog een dry run georganiseerd.