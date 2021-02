Jazzpianist en componist Chick Corea overleden

Corea is overleden aan een zeldzame variant van kanker, is te lezen op zijn Facebookpagina. Die was recentelijk bij hem ontdekt. "Door zijn hele leven en carrière genoot Chick van de vrijheid en het plezier dat hij had als hij iets nieuws maakte", is te lezen in de verklaring waarmee zijn overlijden is bekendgemaakt. "Hij was een geliefde echtgenoot, vader en grootvader en een geweldige mentor en vriend voor zo velen. Door zijn oeuvre en de decennia waarin hij rond de wereld toerde, beïnvloedde en inspireerde hij de levens van miljoenen."