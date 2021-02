Kappers in Bekkevoort mogen ook op zondag werken: "Om al het werk in te halen"

Ook kapper Tony heeft er alles aan gedaan om coronaveilig te kunnen werken: "We hebben tussen de wasbakken schermen gezet, en we dragen speciale mondmaskers. We werken met vijf mensen en we weten dat we per 10 vierkante meter één persoon mogen toelaten. We hebben ook een afzuiginstallatie die de vuile lucht buiten zuigt en een airco die verse lucht binnenbrengt. En we gaan ook de deur openzetten. Ik zie het zitten, maar het zal wel zwaar worden."