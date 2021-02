Ex-topman Stéphane Moreau vrijgelaten onder voorwaarden in Nethys-affaire

De Nethys-affaire beroert de Waalse politiek al jaren, maar kwam vorige maand in een stroomversnelling met de ondervragingen van verschillende toplui bij de Luikse intercommunale Nethys. In zo'n intercommunale werken gemeenten samen rond gas en elektriciteit. Het gerecht deed ook verschillende huiszoekingen, onder meer in het Waalse parlement en het parlement van de Franse Gemeenschap.