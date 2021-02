Kleuterjuf in Kasterlee neemt kleuters letterlijk op sleeptouw

Het was de man van Elsje die Radio 2 Antwerpen vroeg om zijn vrouw eens in de bloemen te zetten, omdat ze zoveel doet voor haar kleuters. De foto's die hij daarbij opstuurde, zijn alvast heel veelzeggend.

"Er was geen carnavalsstoet dit jaar", legt ze uit, "maar eergisteren waren we wel met sleeën op stap geweest. Natuurlijk vragen ze dan allemaal om hen te trekken." Daarop besloot Elsje gisteren ze even allemaal achter haar wagen te hangen. "Zo hebben we toch nog een privéstoet gehad in de velden," lacht ze.

Dat gebeurde ook in alle veiligheid, zegt ze: "Onze wijkschool, die hoort bij de Klimtoren, ligt tussen de velden. Vlak naast de school zitten we meteen op zandpaden."