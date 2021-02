Verwarmen we straks met schoon waterstofgas in plaats van fossiel aardgas? KU Leuven en Fluxys starten proefproject 

Maar waterstof heeft ook nadelen. Het is al jaren een belofte op de energiemarkt, maar tot een echte doorbraak is het nog niet gekomen. Waterstof zou nog steeds duur en omslachtig zijn om te maken en te stockeren.

Nog een zwak punt van waterstof is dat het bij normale druk bijzonder weinig energie bevat. Even vergelijken: voor dezelfde energie van 1 liter benzine heb je 3.200 liter waterstofgas nodig. Dat is een enorm volume.

Daarom wordt waterstof meestal onder hoge druk samengeperst of bij een zeer lage temperatuur (-253 graden Celsius) omgezet in een vloeistof. Beide processen kosten energie én een stevige tank voor de opslag. Daarom is de injectie van waterstof in het gasnetwerk een voor de hand liggende oplossing.

Ook Nederland met zijn uitgebreid gasnetwerk is hier volop mee bezig. Fluxys zelf wil vanaf 2025 een deel van het aardgasnet ombouwen tot een waterstofnet. Raphaël De Winter, directeur Innovatie bij Fluxys: “We willen de energietransitie vooruit doen gaan en stapsgewijs meer koolstofneutrale gassen in onze infrastructuur vervoeren.”

