Liveblog: Coronacijfers blijven stabiel, iets minder besmettingen, iets meer ziekenhuisopnames

Corinne Vandermeulen, professor vaccinologie aan de KU Leuven, vindt niet dat België te voorzichtig is geweest. "Ik lees in het advies van de WHO dezelfde zaken die al eerder aangehaald zijn bij de Belgische beslissing. Het blijkt te moeilijk om een goede evaluatie te maken voor ouderen, omdat er te weinig ouderen in de studies zijn meegenomen. Het is nu uitkijken naar andere gegevens uit nieuwe studies. Eind maart of in april zullen we die cijfers in principe hebben," zegt ze in "De wereld vandaag". Dan kan er dus bijgestuurd worden. Vandermeulen verwacht wel dat het ook goed zal werken bij ouderen.

In ons land heeft de regering vorige week beslist om het AstraZeneca-vaccin voorlopig niet toe te dienen bij 55-plussers, na daarover advies te hebben ingewonnen bij de Hoge Gezondheidsraad. Die beslissing heeft op termijn gevolgen voor de vaccinatiestrategie van ons land. België heeft 7 miljoen dosissen besteld van het AstraZeneca-vaccin. Het ging om een voorlopig advies, zegt professor Steven Callens, lid van de Hoge Gezondheidsraad. "Van zodra er nieuwe gegevens binnen zijn, kunnen we het advies aanpassen. Dat is ook wat de Hoge Gezondheidsraad zal doen, binnen enkele weken hoogstwaarschijnlijk."