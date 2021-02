Antwerpen toont pas verworven “Stadscollectie” voor het eerst in het M HKA

Cindy Wright had vorige maand nog een expo in het Museum Hof van Busleyden in Mechelen en vind je nu terug in het M HKA. Ook het werk van de jonge kunstenares Imge Özbilge is opgenomen in de collectie. Zij maakte samen met haar zus Sine Özbilge de kortfilm "Mosaic", die genomineerd was voor een Ensor dit jaar.

Otobong Nkanga won eerder al de Ultima voor Beeldende Kunst, ook zij woont en werkt al jarenlang in Antwerpen en zit nu in de "Stadscollectie". In totaal zijn werken van 15 kunstenaar geselecteerd.