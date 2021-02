Man uit Tielt is schuldig bevonden aan (kruisboog)moord op zijn liefdesrivaal

Het ging al een tijdje minder goed tussen de man uit Tielt en zijn vriendin, vooral sinds hij ontdekt had dat ze eigenlijk al iemand anders had. Op een dag in maart, bijna 3 jaar geleden, wachtte hij zijn liefdesrivaal op om hem neer te schieten met een kruisboog.

Op de rechtbank zei hij veel spijt te hebben en verantwoordelijkheid te zullen nemen voor zijn fout. Hij is nu dus schuldig bevonden door de volksjury. Vrijdag kent hij zijn straf. Hij riskeert levenslang.