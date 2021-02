Marktkramers zwaar in de problemen: "Mensen komen niet meer naar de markt"

Luc Lenaers, verkoper van herenmode en voorzitter van de marktkramersbond in Tongeren, bevestigt dat. Hij is de derde generatie van zijn familie die op de markt staat. Zijn grootvader begon ermee in 1946, jaren later nam zijn moeder het over en nu staat Luc zelf op de markt. "Voedingskramen doen het deze periode veel beter", merkt hij. "Heel wat mensen komen nog naar de markt voor voedsel en snel te consumeren producten. De textielsector op de markt, en ook verkopers van andere producten dan voeding, hebben het op dit moment wel zeer moeilijk. Gelukkig komen de marktkramers nog steeds in grote getale naar de markt in Tongeren. Want de interesse van bezoekers gaat ook achteruit wanneer er minder kramen staan. Samen met de stad Tongeren doen we zoveel mogelijk ons best om de markt aantrekkelijk te houden voor bezoekers. "

