Mechelen verlengt winteropvang voor dak -en thuislozen door het aanhoudende vriesweer

Er zijn ook opvallend veel jonge daklozen in Mechelen. "Zij zijn heel kwetsbaar en hebben vaak geen netwerk. We zien ook dat er een stijging is in het aantal patiënten met een psychische aandoening", vertelt De Francesco.

"We hebben wel de indruk dat we de mensen goed kunnen bereiken", gaat De Fransesco verder. "De stad werkt bijvoorbeeld samen met de politie. Als zij iemand op straat zien slapen, begeleiden ze de persoon op een aangename manier naar de opvang."