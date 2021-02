Meer Vlaams geld voor gemeenten met vaccinatiecentrum: "Geeft de mogelijkheid beter vervoer op maat te regelen"

Aanvankelijk had de Vlaamse overheid 10.000 euro uitgetrokken per vaccinatiecentrum om vervoer naar daar te organiseren. Dat bedrag wordt nu opgetrokken naar gemiddeld 20.000 euro. Met dat geld kunnen gemeenten belbussen, private busbedrijven of taxidiensten ingeschakelen.

Burgemeester van Genk Wim Dries (CD&V): "Collectief inleggen van bussen is niet gemakkelijk omdat de uitnodigingen op naam en leeftijd gebeuren, en niet op adres. Vandaar dat het extra geld welkom is, omdat we zo meer op maat kunnen werken."



De stad Genk gaat onder meer de mindermobielencentrale aanspreken om vervoer te organiseren, maar hoopt ook wel dat de meeste mensen zelf naar het vaccinatiecentrum kunnen komen. Burgemeester Wim Dries: "We rekenen erop dat het een minderheid is die van dat vervoer gebruik moet maken."

Het extra budget voor vervoer naar de vaccinatiecentra is zeker ook in de landelijke gemeenten welkom. Eerder had burgemeester Els Robeyns (SP.A) van Wellen al gevraagd dat er degelijk en efficiënt vervoer zou worden ingezet om mensen naar de vaccinatiecentra te brengen.