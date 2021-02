Meghan Markle wint rechtszaak rond brief van haar vader tegen Britse krant

Een Britse rechter heeft Meghan Markle gelijk gegeven in een dispuut met The Mail on Sunday. “Het gaat over een brief die Markle schreef aan haar vader, na haar huwelijk”, zegt correspondent Lia van Bekhoven. "Haar vader gaf die brief zelf door aan The Mail on Sunday. Dat blad publiceerde de brief en volgens Markle mocht dat niet, want het was een privébrief, door hem te publiceren heeft het blad volgens haar misbruik gemaakt van privéinformatie.”