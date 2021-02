Tientallen huiszoekingen in Vlaanderen en Nederland naar grootschalige mestfraude

Vandaag zijn speurders binnengevallen op tientallen plaatsen tegelijk, in de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen, en ook in Nederland. Hoe de zaak aan het licht kwam en hoe de mestfraude precies ineenzit, is nog onduidelijk. Later vandaag geeft het parket meer uitleg.