Mysterie bij de huidarts: "Onverklaarbaar veel pubers met wintertenen sinds corona"

Maar wat zijn wintertenen eigenlijk? "Het probleem ontstaat normaal gezien door afkoeling", zegt Vanhee. "Als je zweet en plots van een warme naar koude omgeving gaat, kunnen je vingers of tenen opzwellen. Het is een reactie van de bloedvaten die samentrekken. Er is te weinig doorbloeding met bultjes, jeuk of wonden tot gevolg", zegt Vanhee. "Je goed isoleren en inpakken is dus de boodschap. In de winter bijvoorbeeld enkel dunne basketschoenen dragen, is allesbehalve aangewezen."