BEKIJK - Dokters gaven coronapatiënt Serge (49) amper kans, nu is hij aan de betere hand na 109 dagen ziekenhuis

In oktober bracht zijn vrouw Serge Thijsen naar de spoedafdeling van het ziekenhuis, omdat hij ziek was. "Ik had koorts, moest hoesten en mijn geur en smaak was weg", vertelt hij. "Even uitzieken en dan komt het weer goed", dacht zijn vrouw. Maar het draaide anders uit. Thijsen moest aan de hart-longmachine en zijn vrouw kreeg slecht nieuws. "Het zag ernaar uit dat hij geen overlevingskansen had zonder transplantatie."