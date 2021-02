Belgen spaarden recordbedrag van 23 miljard, "maar als we geld straks weer uitgeven, kan economie sneller herstellen"

In volle coronacrisis houdt gouverneur Wunsch een pleidooi voor de invoering van een koolstoftaks. "Er is een consensus tussen economen dat we duidelijk moeten maken wat de prijs van de CO2-uitstoot is. Voor de industrie is er het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Maar voor de rest van de economie moeten we er voor zorgen dat de prijs van CO2 stijgt. En dat houdt onder meer in dat we een CO2-taks moeten invoeren. Als we dat niet doen, zullen we niet slagen in de klimaattransitie."