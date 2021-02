Nauwelijks inkomsten voor Maaseiks bedrijf dat carnavalskostuums maakt

Vorig jaar in maart is het hele coronaverhaal in België begonnen. Er zijn bij Salon Roger nog enkele bestellingen binnengekomen, maar veel minder. "Het is nog niet één tiende van wat we op een normaal seizoen draaien", zegt Cara Kuipers. Pakken van bellemannen, sinterklaaskostuums of pietenpakken zijn wel nog besteld, maar ook dat was veel minder.

Omschakelen is niet evident, vervolgt Cara. "Dat vraagt dat je een heel nieuw atelier uitbouwt, want je hebt heel andere materialen en machines nodig. De machines die we nu hebben zijn helemaal ingesteld op die zware stoffen van die theatrale en historische kostuums." Dus een switch naar bijvoorbeeld galakledij kan je niet zo maar maken.