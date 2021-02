Nieuwe onthullingen over moord op Congolese mensenrechtenactivist Floribert Chebaya

In totaal vragen 117 ngo's en het VN-bureau voor de mensenrechten in Kinshasa aan de politieke en gerechtelijke autoriteiten in Congo "om alles in het werk te stellen om Numbi onmiddellijk en zonder voorwaarden op te pakken".

Begin deze week had de EU-ambassadeur in Kinshasa, Jean-Marc Chataigner, opgeroepen het onderzoek naar de moord op Chebeya te heropenen. Sinds Tshisekedi president werd, begin 2019, werd die vraag meermaals gesteld, maar ondanks beloftes van het staatshoofd voorlopig zonder resultaat.