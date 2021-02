Nog nooit zoveel expats in West-Vlaanderen: "Platform gelanceerd waar ze elkaar kunnen ontmoeten"

Een expat is iemand die voor zijn werk tijdelijk in het buitenland woont, maar zich niet echt integreert in het lokale maatschappelijke leven. Dikwijls vormen ze een gemeenschap op zichzelf en zoeken ze vooral contact met landgenoten. Daarom lanceert Voka West-Vlaanderen een platform, waar expats elkaar kunnen leren kennen.

Wale Oguntoyinbo komt uit Nigeria en woont al 3 jaar in West-Vlaanderen. “Ik werk als technical account manager bij Skyline Communications en vind het platform een goed initiatief. Ik heb goede contacten op de werkvloer, maar daarbuiten is het toch moeilijk om te integreren. Ik ken geen andere Nigerianen die in West-Vlaanderen wonen en werken. Misschien leer ik ze wel kennen via dit platform, dat zou interessant zijn."