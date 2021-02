Ook barbiers heropenen zaterdag, maar baarden knippen mag niet, "enkel hoofdhaar"

Zaterdag mogen we opnieuw naar de kapper, maar mannen die hun baard willen laten bijwerken bij een herenkapper, zijn eraan voor de moeite. Herenkappers of barbiers mogen namelijk enkel het hoofdhaar knippen. Baard- en gelaatsverzorgingen mogen pas vanaf 1 maart. "Ik vermoed uit solidariteit met de schoonheidsspecialisten die dan ook pas mogen starten. Dat is niet meer dan eerlijk", vindt barbier Reginald Smets van The Gentleman in Overijse.

Smets had, ongeacht de beslissing van het Overlegcomité, zelf al het plan om enkel de hoofdharen van zijn klanten bij te werken. "Je wil op korte tijd zoveel mogelijk mensen helpen, en baarden bijwerken zou extra tijd in beslag nemen. Dus ik had sowieso al beslist om voorlopig geen baarden bij te werken", vertelt de barbier in Start je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant.