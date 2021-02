Ondanks betere punten: corona is géén voordeel voor studenten

Bekijk het verslag in "Het Journaal" over de betere resultaten in de afgelopen examenperiode:

Het enige voordeel voor studenten dat ik momenteel kan bedenken, zijn de terrasjes in de zomer die ze kunnen doen in plaats van te studeren voor de herexamens. Hoewel ook dat misschien ijdele hoop is. Ik ben ervan overtuigd dat heel wat studenten die paar extra punten met plezier inruilen voor dat pintje op de Oude Markt.

Wie echter wél heel het artikel had gelezen, zou weten dat de stijging van het slaagpercentage maar 3 à 4 procent bedraagt. Iedereen die de coronacijfers volgt, weet hoe weinig 4 procent voorstelt. Verder zegt Rik Van de Walle, rector van de UGent, zelf dat studenten aangeven dat ze het gevoel hebben al maandenlang in blokmodus te leven, dat het gebrek aan sociaal contact zwaar is en dat het weegt op hun mentale welzijn. Ook Ann Martin, directeur van Odisee-hogeschool, geeft toe dat naast de examenresultaten ook de psychosomatische klachten van studenten gestegen zijn.

Verschillende studenten gaven via opiniestukken of getuigenissen in de media al aan dat ze het verdomd moeilijk hebben deze tijd. De artikels die onlangs verschenen op diezelfde media zijn helaas geen hart onder de riem. "Meer studenten met hogere scores en minder afhakers: UGent en Odisee hogeschool tevreden over examens in coronatijden", kopte VRT NWS begin deze maand. Ook De Morgen en HLN stuurden gelijkaardige titels de wereld in. Een jammerlijk argument dat nu kan aangehaald worden om de noodkreten van studenten verder aan de kant te schuiven.

Dat studenten betere punten halen in tijden van corona lijkt mij logisch. Geen kerstfeesten bij familie om je dierbare tijd aan te verspillen, geen nieuwjaarsfeestjes, geen katerdag volgend op die nieuwjaarsfeestjes, geen café dat open is én 24/7 thuis opgesloten zitten met je gezin: je zou voor minder achter je boeken kruipen. Wat dit allemaal doet met hun mentale welzijn, is echter een heel andere studie die gevoerd moet worden.

De lesvrije week van de studenten is afgelopen. Geen verhalen over skireizen, feestjes om het einde van de examens te vieren of het ein-de-lijk terugzien van beste vrienden na wekenlang blokken. Honderdduizenden studenten zitten weer klaar achter hun laptop om het tweede semester tegemoet te gaan. De eerste week is amper begonnen of ze krijgen alweer een sneer van jewelste. Een prof die insinueert dat studenten geen reden tot klagen hebben, want ze haalden namelijk allemaal betere punten. Jawel, dankzij corona. Niet ondanks corona.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.