Opnieuw veerboot over Oude Schelde in Bornem

De gemeente is overeengekomen met kasteeldomein Marnix de Sainte Aldegonde om de veerdienst weer in te voeren. De Oude Schelde is een oude arm van de Schelde die in de dertiende eeuw werd afgesloten en die zo'n 100 meter breed is. Sinds de veerdienst in 1974 afgeschaft werd, moeten voetgangers en fietsers 10 kilometer omwandelen of -fietsen om vanuit Bornem in Weert te geraken.