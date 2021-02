Parket wil 30 agenten en leden Veiligheidskorps voor rechter wegens pestgedrag en racisme in WhatsApp-groep

In de groep zouden verschillende racistische berichten verschenen zijn. Zo reageerde iemand op het bericht dat de politie per ongeluk het lichaam van een moslim had gecremeerd, met dit bericht: “Zouden ze wa meer moeten doen! Binnenkort “crematie” op de dienstlijst”. Maar in de groep zou er ook sprake zijn van pesterijen richting andere collega's.