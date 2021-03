Paus Franciscus in Irak: van de wortels van de Bijbel naar het voormalige bolwerk van terreurgroep IS in Mosul

Veel opvallender is wat de paus de dag daarop doet. Hij reist dan naar het zuiden, naar de voor sjiieten heilige stad Najaf. Daar ligt de tombe van Imam Ali, schoonzoon en neef van de profeet Mohammed, en de vierde kalief (opvolger van Mohammed). Hij werd in 661 vermoord en zijn aanhang groeide uit tot de sjiitische strekking in de islam. De moskee met zijn schrijn is het spirituele brandpunt van het sjiisme geworden.

De paus is in Najaf te gast bij grootayatollah Ali Hoessein Sistani, de hoogste geestelijke in de sjiitische wereld of alleszins die toch met het grootste gezag. Sistani is dan wel 90 en komt nauwelijks nog in het openbaar, hij kan in het Midden-Oosten werelden bewegen en indien nodig tienduizenden gewapende militieleden op de been brengen. Sistani is van Iraanse afkomst, maar woonde het grootste deel van zijn leven in de Iraakse stad Najaf en zijn invloed reikt tot miljoenen twaalver-sjiieten, ook ver buiten Irak en Iran. (Lees verder onder de foto).