Politie pakt drie minderjarige brandstichters op in Diegem

De politie was op datzelfde moment al bezig met een andere interventie in Diegem. "Toen we de melding van brandstichting kregen, waren we dan ook snel ter plaatse en konden we de brandschade beperken", vertelt Catherine Bodet, woordvoerster van de politiezone VIMA. "Door ons snelle optreden konden we ook drie van de vier verdachten oppakken. Eén van hen bekende meteen de feiten. De drie, allemaal 17 jaar oud, werden meegenomen voor verhoor en ter beschikking gesteld van het parket Halle-Vilvoorde", aldus Bodet. Vandaag, donderdag, verschenen ze voor de jeugdrechter.