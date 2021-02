Royals op zondag - Master Brooksbank geboren en excuses na suggestieve tekst over prinses Leonor

Het nieuws over de dood van kunstenaar Behn kwam als een schok in Noorwegen. Märtha Louise: "We hadden een gezellige kerst. We keken naar "Home alone 2" op tv toen mijn vader binnenkwam en het me vertelde. Ik moest het op mijn beurt aan de kinderen vertellen."



Koning Harald werd telefonisch verwittigd door Olav Bjørshoel, Ari's vader die werd doorgeschakeld naar het paleis. De Noorse koninklijke familie viert de feestdagen samen in hun buitenverblijf Kongsseteren. Dat was die kerstdag niet anders. Ari Behn werd een week later begraven. Kroonprins Haakon hielp zijn kist dragen.



BEKIJK hier nog eens de beelden van de begrafenis van Ari Behn: