Saudische vrouwenrechtenactiviste vrijgelaten na bijna 3 jaar cel

"Loujain is thuis", schreef de zus van de vrouwenrechtenactiviste op Twitter. De Saudische Loujain al-Hathloul streed jarenlang voor het recht van vrouwen om in Saudi-Arabië met de auto te mogen rijden.



Ze werd bekend nadat ze op sociale media een video had geplaatst, waarin te zien was dat ze een auto bestuurde in de Saudische hoofdstad Riyad. Al-Hathloul werd in mei 2018 opgepakt, één maand voordat het autorijverbod werd opgeheven.

