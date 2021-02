Sauna’s openen in het geniep toch de deuren: “Sommige zijn zelfs volzet”

De uitbater vindt het correct dat de sector moet sluiten uit veiligheid voor het virus, maar hij vraagt dat er meer duidelijkheid komt over wat wel en niet kan. “Iemand zei dat ik de 9de was die ze belde, want de 8 voorgaande waren volzet met een overnachting. Dat is waanzin, daarom vraag ik duidelijkheid. Bij restaurants en cafés is het duidelijk, je kan er niet naartoe want iedereen doet hetzelfde. Ik vraag ook duidelijkheid voor de privé wellness. Er wordt door de mazen van het net gezwommen en dat is niet fijn omdat niet de hele sector tegelijk hetzelfde doet.”