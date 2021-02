Stad Gent richt “knaldrangfonds” op: “Fonds om feesten te organiseren op coronaveilige manier”

“We zien dat organisatoren van evenementen het ontzettend moeilijk hebben”, vertelt De Bruycker nog. “Er is al een jaar bijna niets, en iedereen kijkt uit naar de zomer van 2021, maar ook daar is op dit moment nog veel onzekerheid over. We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk feesten en evenementen kunnen doorgaan zoals we ze kennen, maar we weten dat we er ook voor moeten zorgen dat we klaarstaan als er veranderingen nodig zijn.”