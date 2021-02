"Geen beloftes voor maart" en "verwachtingen bijsturen": zo ver staat onze vaccinatiecampagne

"We kunnen maar zo snel vaccineren als dat we vaccins ter beschikking hebben": het is sinds de start van de vaccinatiecampagne het stokpaardje van experts en regeringsleiders. Maar waarom laten die leveringen zo lang op zich wachten? "De productie van een vaccin opschalen naar miljarden doses is makkelijker gezegd dan gedaan", aldus Van Damme. "Alleen al bij de kwaliteitscontroles komen 700 à 800 stappen kijken vooraleer een flacon van de band rolt. Bovendien is een vaccin een biologisch product, geen geneesmiddel waarbij je een afgewogen chemische stof in een pilletje giet. De farmaceutische bedrijven ontwikkelden schitterende vaccins, maar de loten moeten wel allemaal van hetzelfde hoge niveau zijn. We hebben dat onderschat, en zullen de komende maanden ons verwachtingspatroon moeten bijsturen."



Waarom lijkt het in andere landen dan zoveel sneller te gaan? "Groot-Brittannië en Israël varen als niet-EU-landen hun eigen koers, vergelijken heeft weinig zin. In Europa worden de lidstaten eerlijk bedeeld in verhouding tot hun aantal inwoners. In Spanje of Duitsland zijn er misschien meer mensen gevaccineerd, maar zij zijn dan ook met veel meer in totaal."